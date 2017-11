Balotelli saluta Pirlo: "Un onore giocare con te. Grazie di tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Mario Balotelli si unisce al coro dei messaggi per Andrea Pirlo, che ha deciso di ritirarsi all'età di 38 anni. L'attaccante del Nizza, compagno di Nazionale del regista, ha scritto: " Unico, inimitabile, fenomeno. Ho avuto l'onore di giocare con te, grazie di tutto Andrea!

P.S.: Per me potevi giocare ancora dieci anni".