Nella giornata di oggi, Mario Balotelli è finalmente tornato in Serie A, a tre anni di distanza dall’ultima esperienza con la maglia del Milan. L’attaccante azzurro ha firmato con il Brescia e ha voluto festeggiare con una storia su Instagram. L’attaccante ha postato un video in cui scherza e gioca con il suo cane: “Bruce, guardami - ha detto l’ex Nizza e Marsiglia -. Ma tu tifi Brescia o no? Allora, tifi Brescia o no?", ha concluso ricevendo in cambio lo sguardo affettuoso del suo segugio. Balotelli ha poi aggiunto in un altro post su Instagram: "Finalmente torno nella mia città".