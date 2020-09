Balotelli senza offerte per la prima volta in carriera: Raiola a caccia dell'ultima chance

vedi letture

Mario Balotelli per la prima volta nella sua carriera non ha nemmeno una squadra interessata a metterlo sotto contratto. L'attaccante vuole restare in Italia, con Mino Raiola che ha già provato a proporlo da nord a sud senza aver ricevuto in cambio nessun feedback positivo. A 30 anni però la sua storia non può essere chiusa e dunque aspetta un'occasione "alla Nizza" dove potersi rilanciare. Forse l'ultima chance per non appendere in anticipo le scarpe al chiodo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.