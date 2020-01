Balotelli, sfogo social: "Continuate a giudicarmi come volete"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'espulsione rimediata dopo appena 8 minuti nel corso della partita contro il Cagliari, Mario Balotelli si è sfogato attraverso i social. L'attaccante ha scritto in una Instagram Story: "È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in negativo o troppo positivo l'opinione di tutti drasticamente sull'essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta non è un problema. Voi continuate a giudicarmi come volete".