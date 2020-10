Balotelli si allena da solo in attesa di una chiamata: l'ipotesi asiatica è ogni giorno più concreta

Mario Balotelli si allena da solo a Brescia in attesa di una chiamata che tarda ad arrivare. Verso fine mercato aveva accarezzato l'idea di tornare in campo con la maglia del Genoa, ma alla fine non se n'è fatto di niente e l'attaccante, svincolato dopo l'esperienza con le Rondinelle di Cellino, non ha ancora trovato una nuova casa. La prospettiva di cambiare continente è ogni giorno più concreta considerando che i mercati asiatici sono ancora aperti e che le big di quei Paesi sono pronte a muoversi proprio per le occasioni come quella che porta al nome di Super Mario. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.