Mario Balotelli e un episodio destinato a far discutere a lungo. L'attaccante del Brescia ha postato il video della sua reazione agli incessanti cori razzisti nei suoi confronti al Bentegodi di Verona, ringraziando coloro che lo hanno sostenuto e attaccando chi invece ha voluto negare l'evidenza: "Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi... Grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l’evidenza", le parole di 'Super Mario'. Che tra le Stories ha invece postato un altro video, direttamente indirizzato alla Curva dei tifosi gialloblù contro cui ha scagliato il pallone: "Le 'persone' di questa curva che hanno fatto il verso della scimmia. Vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi davanti ai vostri figli, mogli, genitori, parenti, amici e conoscenti... Vergogna", il duro messaggio dell'ex Milan e Inter.