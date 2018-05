Balotelli su Instagram: "Dedico il mio gol azzurro a Davide Astori"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Mario Balotelli torna al gol in azzurro e dedica la rete a Davide Astori, compagno di Nazionale negli scorsi anni. Questo il messaggio di Supermario su Instagram: "Lo so che è tardi lo so che ormai sei la.. ma sono convinto che la, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita !

Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te Davide Astori".