Balotelli sui social: "Mi sono sempre allenato, chi non ci crede venga al campo a controllare"

vedi letture

Dopo le polemiche di ieri e i botta e risposta fra Mino Raiola ed il Brescia, Mario Balotelli prende la parola tramite il proprio profilo Instagram per dire basta alle voci sulla sua eventuale presenza o meno al centro sportivo di Torbole per gli allenamenti. Questo il messaggio di Supermario tramite le stories: “Basta chiedere se vado o non vado all’allenamento. Io vado all’allenamento, ci sono sempre andato, basta chiederlo per favore. Se volete sapere se vado o meno all’allenamento presentatevi qua, ho doppia seduta mattina e pomeriggio fino a domenica. Venite così lo vedete”, ha detto Balo allegando poi una foto dal campo al termine della seduta mattutina e dando appuntamento al pomeriggio.