Balotelli sul mercato: i bookmakers lo spingono verso l'Italia

© foto di Federico Gaetano

Mario Balotelli lascerà probabilmente il Nizza per tentare una nuova esperienza. Tuttosport fa sapere che le quote dei bookmakers lo spingono verso l’Italia, in particolare in direzione Napoli oppure Roma, ma senza dimenticare il Milan, il vecchio amore. Il club della Costa Azzurra, tuttavia, non ritiene che l'ex Inter e Manchester City sia prossimo a liberarsi a parametro zero, perché per l'ex Liverpool potrebbe scattare il rinnovo automatico in caso di determinate condizioni. Un indennizzo, però, potrebbe liberare il classe '90 (accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus) e spianargli la strada per il ritorno nel campionato italiano.