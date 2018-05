Balotelli sul suo futuro: "Non so dove giocherò il prossimo anno"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Mario Balotelli, attaccante del Nizza in scadenza di contratto, ha così parlato del suo futuro nel corso di una intervista rilasciata al canale YouTube ufficiale del club nizzardo: "Sono molto emozionato perché la prossima partita sarà l'ultima della stagione all'Allianz Riviera, ma ancora non so dove giocherò l'anno prossimo".

In Italia, valutano il suo ingaggio Roma e Napoli, mentre all'estero lo cercano Olympique Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Borussia Dortmund.