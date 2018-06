Balotelli sullo Ius Soli: "Brutto diventare italiano a 18 anni"

Fonte: Marco Spadavecchia

Mario Balotelli, a margine della presentazione del libro Demoni di Alessandro Alciato, ha parlato anche dello Ius Soli. "Si parla tanto di immigrazione, io non sono un politico e non voglio farla, ma sono nato qui, cresciuto qui. Non sono mai stato in Africa, è brutto diventare italiano a 18 anni. La legge deve cambiare".