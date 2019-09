© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da DAZN, l'attaccante del Brescia Mario Balotelli, tornato in Italia dopo le esperienze in Ligue 1, parla del possibile ritorno in Nazionale. "Tornare a vestire la maglia dell'Italia? Sinceramente al momento non ci penso, sono totalmente concentrato sul Brescia: il mio obiettivo è dare il massimo con questa maglia".