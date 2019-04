Arriva dagli archivi recenti un altro episodio che riguarda i tifosi del Cagliari e quella che, ai tempi, era la casa dei sardi, la Is Arenas. Un rigore di Mario Balotelli salvò il 10 febbraio del 2013 il Milan, con la gara terminata 1-1. Dopo la marcatura, Balo zittì i sostenitori sardi e da lì arrivarono numerosi ululati nei suoi confronti.

Che qualcuno (non tutti, ma - purtroppo - tanti) nella curva del Cagliari abbia qualche “disturbo comportamentale” non lo si scopre certo oggi, come testimonia questo video di sei anni fa #Kean #NoToRacism #CagliariJuve #Matuidi #3aprile @FinallyMario pic.twitter.com/m2g5TJCMN4

— Largo (@RB90878298) 3 aprile 2019