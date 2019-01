Balotelli verso il ritorno in Italia: il Sassuolo ci pensa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Balotelli e l'Italia. L'attaccante in uscita dal Nizza - secondo Tuttosport - s'è messo in testa di tornare in Serie A anche per riconquistare la Nazionale. La Sampdoria s'è defilata perché più vicina a Manolo Gabbiadini, mentre il Sassuolo riflette su Supermario. Il Marsiglia resta tuttavia alla finestra, sperando che l'ex attaccante di Manchester City, Milan e Liverpool accetti la corte dell'Olympique. Difficile, al momento, perché Balotelli rivuole la Serie A.