Balotelli vuole l'Italia: trattativa con il Flamengo in stand-by

La fantasmagorica offerta del Flamengo da 5,4 milioni di euro per i prossimi 18 mesi (più il ricco incentivo di 10 milioni alla firma) non è ancora arrivata nelle mani di Mario Balotelli. La priorità dell'attaccante è quella di ripartire dall'Italia, per questo il classe '90 si sta allenando da solo ed ha fretta di trovare una soluzione. Verona, Brescia e Fiorentina hanno fatto la loro mossa senza avvicinarsi alle richieste economiche dell’ex Inter e Milan. Balotelli è di fronte a un bivio e - scrive La Gazzetta dello Sport - potrebbe scegliere di abbassare le pretese per non correre il rischio (seppur da svincolato potrà accasarsi anche dopo il 2 settembre) di iniziare in ritardo la prossima stagione.