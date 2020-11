Balzaretti: "Kulusevski assomiglia a De Bruyne. Cuadrado tra i migliori esterni d'Europa"

Una Juventus che vince e convince. Dopo il due a zero contro il Cagliari, Federico Balzaretti ha parlato così dei bianconeri nel post-partita di DAZN: "La Juve ha centrocampisti che hanno gamba, ma che sono anche in grado di palleggiare. Sono completi, e nelle ultime partite il centrocampo ha funzionato molto bene. Cuadrado è un giocatore spesso sottovalutato, ma è tra i più forti esterni in assoluto a livello europeo. Kulusevski mi ricorda De Bruyne, gli manca la sua incisività ma ha quelle caratteristiche. Pirlo ha variato un po' il centrocampo, ma ha le idee chiare e non ha praticamente cambiato la sua fisionomia dall'inizio del campionato".