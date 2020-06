Balzaretti su Cavani all'Inter: "Ha la stessa voglia di vincere di Antonio Conte"

Federico Balzaretti, ex giocatori di Palermo e Roma tra le altre, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare del possibile acquisto di Edinson Cavani da parte dell'Inter: "Rivedo in Cavani la grinta dello stesso Conte. Hanno la stessa voglia di vincere, si troverebbero immediatamente. È un giocatore completo, non avrebbe problema a giocare in nessun modulo. Si integrerebbe bene, forse si troverebbe meglio con Lautaro, ma tra grandi giocatori ci si capisce sempre".