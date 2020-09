Balzaretti su Dzeko in panchina: "Scelta conservativa, ma se entrerà darà tutto"

vedi letture

Federico Balzaretti, commentatore di DAZN, ha parlato anche della scelta di mettere in panchina Edin Dzeko, in procinto di passare alla Juventus nel pre-partita di Hellas-Roma: "Scelta conservativa aspettando il mercato, ma se Fonseca lo metterà in campo, come credo sentendo quello che ha detto ieri, farà sicuramente il suo perché è un professionista straordinario".