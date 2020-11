Balzaretti sulle scelte di Pirlo: "Mi aspettavo un centrocampo fisico. La chiave sarà Kulusevski"

In sede di presentazione del match tra Lazio e Juve, Federico Balzaretti ha analizzato così le scelte a centrocampo di Pirlo nel corso del pre-partita su DAZN: "Mi aspettavo un centrocampo fisico per contrastare la Lazio. Diventa importantissimo il ruolo di Kulusevski, ossia colui che aiuta sull'esterno e poi è il primo che si va a proporre a livello offensivo, va a sostegno degli attaccanti. La Juve ha tante soluzioni, e Kulusekvsi ha questa capacità di aprirsi e legare il gioco, per entrare dentro il campo e calciare in porta".