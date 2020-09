Banega chiede scusa ad Antonio Conte 21 giorni dopo la finale: "Era una fase calda del match"

Nel corso della conferenza stampa in cui ha salutato il Siviglia, il centrocampista argentino Ever Banega ha chiesto scusa ad Antonio Conte per lo screzio durante avvenuto durante la finale di Europa League. Il calciatore sudamericano durante una fase concitata del match aveva preso in giro l'allenatore dell'Inter per il suo trapianto di capelli: "E' stato un momento caldo della partita. Chiedo scusa a Conte, se gli ha dato fastidio quello che ho fatto".