Banfield, non solo Inter e Roma su Urzi: c'è anche il Torino

Agustin Urzi è uno dei talenti che il campionato argentino ha messo in mostra nelle settimane prima della sospensione per il Coronavirus. Il centrocampista del Banfield è inseguito dalla Roma di Petrachi e dall'Inter, ma non solo. La situazione del "nuovo Di Maria" è seguita con molto interesse anche dal Torino. Il suo cartellino - come spiega Tuttosport - è valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro per l'80%.