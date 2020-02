© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'importante è cercare di farsi trovare pronti ogni domenica". Mattia Bani, difensore del Bologna, ha parlato a Sky Sport soffermandosi sul momento della squadra: "Mi è sempre piaciuto andare a saltare sulle palle inattive, tra l'altro abbiamo anche ci le calcia bene in rosa, noi dobbiamo solo posizionarci bene. Inoltre penso di essere arrivato in una squadra piena di professionisti, quindi è stato anche più facile ambientarmi".

Mihajlovic? "Sono arrivato che già aveva dato un'impronta importante, arrivando in un gruppo così è stato tutto più semplice. Io cerco sempre di prendere spunti. Quando il mister non c'è stato siamo stati in difficoltà, ma ci ha aiutato anche a distanza".