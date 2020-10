Bani saluta il Bologna: "Anno pieno di soddisfazioni. Grazie a tutti per avermi sostenuto"

Dopo il suo passaggio al Genoa, con l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri, Mattia Bani ha affidato al suo profilo Instagram il saluto al Bologna: "È stato un anno pieno di soddisfazioni, che mi ha dato l’opportunità di vivere una città stupenda come Bologna e tutta la sua gente. Non posso che ringraziare tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno sostenuto in questa avventura, sperando di aver lasciato anche solo una piccola parte dell’affetto che ho ricevuto!! L’emozione e la gioia per ogni goal e partita combattuta insieme le custodirò sempre dentro di me. Grazie Bologna ... Grazie".