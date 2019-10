Bani sfortunato, il Bologna tra alti e bassi: i voti di TMW

Fonte: Pagelle di Michele Pavese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Skorupski 6 - Beffato da due deviazioni e dal tocco sotto di Simeone. Non ha responsabilità specifiche sui gol.

Mbaye 5,5 - In difficoltà soprattutto nella ripresa, quando Pellegrini e Ionita imperversano dalle sue parti.

Bani 5 - Sfortunato nel deviare il tiro di Joao Pedro, buca l'intervento e permette a Simeone di involarsi tutto solo verso la porta, segnando il 2-1.

Denswil 5,5 - Primo tempo da dominatore dell'area, nel secondo tempo va in difficoltà quando il Cagliari preme alla ricerca dei gol.

Krejci 5,5 - Schierato ancora da terzino sinistro, l'esterno ceco mostra la solita abnegazione ma si limita al compitino.

Schouten 5,5 - Quando il ritmo del match sale e gli avversari pressano, va in grande difficoltà. Il secondo tempo è da dimenticare.

Dzemaili 6 - La mente del centrocampo, tra i migliori in una serata negativa per il risultato. La condizione cresce, per il Bologna è un elemento importantissimo.

Orsolini 5,5 - Nel primo tempo dà qualche grattacapo a Krejci. Viene ammonito per simulazione, esce gradualmente dal match. (Dal 70' Skov Olsen 5,5 - Pochi spunti degni di nota, non ha molte occasioni per colpire).

Soriano 6 - Si conquista il rigore nel primo tempo, poi non riesce più a incidere nell'economia della partita. Nella ripresa cala vistosamente. (Dall'82' Svanberg s.v.).

Sansone 5,5 - Non trova quasi mai la giocata. Ci prova su punizione, senza la necessaria precisione. Cede il rigore a Santander.

Santander 6,5 - Un lottatore, si prende la responsabilità del tiro dagli undici metri e spiazza Olsen. Poi mette i brividi al portiere di casa nella ripresa, poco prima di uscire. (Dal 60' Palacio 6 - Entra e segna, ma è in fuorigioco di un'unghia. Mette in apprensione tutta la retroguardia di casa).