Barça, forcing per Skriniar: contatto ma è muro Inter per non cederlo

Il Barcellona è in forcing per Milan Skriniar dell'Inter. Secondo Sky Sport 24, il club blaugrana sarebbe in pressing per il centrale slovacco del club di Suning, tra i gioielli messi in mostra nei reparti arretrati di tutta Europa. Muro, però, dell'Inter, che non vuol far partire il giocatore. Da registrare un contatto con l'entourage del ragazzo, spiega l'emittente satellitare.