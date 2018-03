Barça, la tegola per Valverde verso la Roma è il forfait di Busquets

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'unica nota positiva nel sorteggio che ha accoppiato la Roma al Barcellona nei quarti di Champions League è un'assenza pesantissima per la formazione di Ernesto Valverde. Sergio Busquets, perno ed epicentro di ogni azione offensiva e difensiva della formazione catalana, sarà out per tre settimane. Il centrocampista ha riportato la frattura della falange del quinto metatarso del piede destro nella gara contro il Chelsea. Dovrebbe così saltare la gara d'andata contro i giallorossi.