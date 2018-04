Barça, Ter Stegen: "Buone sensazioni per Roma, ma non sarà facile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Barcellona, Ter Stegen, ha parlato a beIn Sports dopo il successo ottenuto in Champions al Camp Nou (4-1) contro la Roma: "La cosa importante quando si perde la palla è risolvere la situazione, e contro la Roma l'ho fatto. Io so sempre quando faccio bene e quando faccio male. Si vince e si perde come un gruppo, siamo tutti importanti e nessuno e meglio dell'altro. Il 4-1? È un passo avanti, ma non sarà facile la partita di ritorno a Roma. È normale che la squadra si sia un po' stancata dopo la pausa, ma abbiamo delle belle sensazioni dopo questa partita".