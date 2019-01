In una lettera pubblicata su 'Il Fatto Quotidiano', l'ex amministratore delegato del Milan Barbara Berlusconi ha detto la sua sulla decisione della Lega Calcio di far disputare la Supercoppa Italia a Gedda, in Arabia Saudita: "Da donna penso che questa partita non doveva essere organizzata in un Paese in cui non c'è rispetto per la condizione femminile. La storia però ci ha insegnato, penso alle Olimpiadi, che boicottare eventi sportivi oramai previsti non è stato mai utile. Stupisce vedere che quasi tutti i governi occidentali fanno finta di non vedere ciò che regolarmente accade sul tema dei diritti civili, non solo femminili".