Barça, Bartomeu allontana Pogba: "Resta allo United". Juve in agguato

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ne è convinto: "Pogba resterà ancora per molto tempo al Manchester United". Il numero uno del club catalano lo ha detto in un'intervista rilasciato attraverso The Times, in cui ha anche smentito le voci di un'offerta estiva per il centrocampista francese. Si parlava, infatti, di Yerry Mina, André Gomes e soldi per il francese dei Red Devils: "Ho letto di questi rumors, non solo riguardo a Pogba. Ma la realtà è che la maggior parte dei club non vuole cedere i giocatori migliori. Vogliono crescere, l'interesse non è più nel fare soldi vendendo. Vogliono vincere per generare introiti". Su Pogba, intanto, non si placano le voci che lo vogliono di ritorno alla Juventus nel giro dei prossimi mesi.