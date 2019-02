Barça, Bartomeu: "Messi può rinnovare. Neymar? Non tornerà qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga ed interessante intervista del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ai microfoni di Cadena COPE. Questi i passaggi salienti delle sue parole: "Il Clasico? Non siamo favoriti, entrambe le squadre stanno giocando a grande livello. Messi? Non so se giocherà. Ritorno di Neymar? Non ho mai parlato e non ho mai sentito il padre del giocatore in merito al suo ritorno al Barça. Stiamo preparando la prossima stagione e il nome di Neymar non è fra quelli che stiamo valutando. Parliamo di un calciatore del PSG e non credo che il club francese voglia privarsi di uno come lui. Rinnovo Messi? Per come sta giocando è una cosa possibile. Dobbiamo parlarne e anche lui dovrà avere voglia di restare fino al 2021. Guardiola o Pique futuri presidenti del Barça? Non dovrebbero presentarsi separatamente, ma insieme. Sarebbe una bomba. Guardiola è un genio e se dovesse presentarsi alle elezioni io lo voterei".