Barça, Boateng saluta: "Ringrazio tutti". Futuro lontano da Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin-Prince Boateng saluta il Barcellona. Con un post pubblicato sul proprio account Instagram, l'ex giocatore del Milan ha annunciato la fine della breve avventura in terra catalana: "È stata una delle esperienze più emozionanti della mia carriera. Ringrazio ogni persona che ha reso possibile tutto questo. Ringrazio i miei colleghi, che mi hanno fatto sentire a casa fin dall'inizio, campioni e persone eccezionali. Ringrazio il consiglio di amministrazione, sempre disponibile e presente. Un pensiero speciale per i tifosi: vi porterò sempre nel mio cuore. Avrei voluto dare di più, ma ho dato tutto quello che potevo ogni volta che sono sceso in campo, per onorare questa maglia fantastica".