Barça dalle parole ai fatti. Vidal titolare è un segnale chiaro all’Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chissà se si sarà sentito più accerchiato o più coccolato, Arturo Vidal. Il volo dei giorni scorsi del Barcellona dal capoluogo catalano all’Arabia Saudita, teatro della ‘final four’ di Supercoppa di Spagna, è servito anche e soprattutto allo stato maggiore blaugrana per cercare di convincere il cileno a restare (con voglia ed entusiasmo) a Barcellona almeno fino al termine della stagione. Lasciando così decadere la proposta dell’Inter di Antonio Conte. Da una parte Vidal, seduto comodamente sul suo seggiolino. Dall’altra il presidente Bartomeu, Messi e Suarez, ma pure Jordi Alba. Tutti uniti per cercare di convincere il cileno, per fargli capire come il Barça, questo Barça, abbia bisogno della sua energia e del suo essere ‘confusionario’ (espressione usata da Valverde in passato per descrivere l’atipicità del giocatore all’interno della rosa catalana).

I fatti dopo le parole - E ieri sera, nella sfortunata sconfitta contro l’Atletico Madrid che ha estromesso i blaugrana dalla competizione, Vidal è partito titolare al fianco di Busquets e De Jong. Chissà se per reale volere di Valverde o per ‘imposizione’ dall’alto, quasi a voler certificare coi fatti le parole dette qualche ora prima a bordo di un Boeing. A prescindere dai motivi, restano i fatti. Arturo Vidal è partito titolare (per la settima volta in stagione) e il Barcellona ha mandato un messaggio forte e chiato: il cileno è un titolare a tutti gli effetti e nonostante l’esposto contro i mancati pagamenti dei bonus dei giorni scorsi è pienamente coinvolto nelle rotazioni di Valverde. Una conferma ulteriore di quanto il Barça non voglia privarsene nelle prossime settimane, così come delle difficoltà oggettive che l’Inter incontrerà nella trattativa. Che c’è e ci sarà, non a caso Marotta ha detto che l’ex Bayern e Juve continua ad essere obiettivo dei nerazzurri. Ma considerando tutto, i 12-14 milioni messi in conto dalla società di Zhang non possono bastare per sedersi al tavolo con speranze concrete di portarsi a casa il piatto. Diverso il discorso se l’Inter dovesse avvicinarsi ai 25 (o 20 più bonus) da cui parte il Barça. Ma ad oggi un esborso simile non sembra rientrare nelle idee interiste.