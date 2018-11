Barça, Denis Suarez si allontana dall'Italia. L'Arsenal pronto all'offerta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli, Milan e Roma sarebbero sulle sue tracce, ma Denis Suárez potrebbe trasferirsi in Premier League durante il mercato di gennaio. Mundo Deportivo aggiorna la situazione sul centrocampista offensivo del Barcellona, che non riesce a trovare spazio a sufficienza in maglia blaugrana. Per questo l'ex Villarreal e Siviglia sarebbe disposto ad accettare le sirene inglesi, in particolar modo quella proveniente da Londra: l'Arsenal di Unai Emery, infatti, sembra pronto ad avanzare una richiesta ufficiale al Barça per il classe '94.