© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se, almeno in Italia, il suo futuro sembra destinato a tingersi sicuramente di nerazzurro (Inter), Arturo Vidal per ora continua a svolgere il suo lavoro col Barcellona. Nonostante la denuncia presentata contro il club, il centrocampista cileno è stato infatti regolarmente convocato per il derby catalano in programma questa sera alle ore 21 sul campo dell'Espanyol. Ennesimo segnale di distensione da parte dei blaugrana, che non hanno ancora rinunciato all'idea di trattenere l'ex Juventus fino al termine della stagione.