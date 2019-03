Barça, fiducia per De Ligt: sorpasso sulla Juve, c'è l'ok del giocatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona, spiega Sport, è ottimista per arrivare a Matthijs de Ligt dell'Ajax. Il centrale classe '99 dei lancieri è diventato la priorità dei blaugrana per l'estate: il giocatore avrebbe superato le reticenze e sarebbe disposto a firmare come fatto anche da Frenkie de Jong. Il Barça non vorrebbe entrare in un'asta alla quale potrebbero partecipare Juventus e Bayern Monaco.