© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barcellona ko contro l'Atletico Madrid in Supercoppa e già addio anticipato all'Arabia Saudita. Var ed episodi sono stati caratterizzanti del 3-2 dei Colchoneros, in una gara dove ha giocato anche un "enorme" Arturo Vidal. Che prende 7 nelle pagelle di Sport. "Si fa vedere in ogni zona del campo, in difesa ed è pericoloso davanti".