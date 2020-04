Barça in crisi, la risposta di Bartomeu alla rivoluzione e l'intreccio tra Lautaro e Griezmann

vedi letture

Il Barcellona è in piena crisi e in un momento di lotte intestine. Questioni catalane con un affaccio sulle prossime elezioni: parte della giunta ha salutato il club, dimissioni dopo aver cercato di prendere lo scettro di Josep Bartomeu. Non c'era il quorum del 75% ma le accuse porteranno sicuri cambiamenti nel direttivo a breve giro di posta. Non cade il Re ma resta il dubbio sulle elezioni, se ci saranno in estate o se come previsto nel 2021. Un reimpasto di Governo, in fondo, mentre il terremoto del taglio dei salari dopo lo stop per la pandemia faceva ulterioremente tremare Bartomeu. Che resiste e che adesso dovrà cercare di regalare un colpo a effetto alla propria tifoseria.

Mbappé e Neymar: costi inaccessibili I due campioni del Paris Saint-Germain, per motivazioni diverse, diventano ora calciatori praticamente inaccessibili. Il Barcellona non potrà pagare cartellini e stipendi ai due giocatori che al momento, a meno di colpi di scena per ora non attesi, non cambieranno squadra. Nessuno sta al momento neppure discutendo col PSG di cartellini e coi ragazzi di ingaggio, sapendo che sfiorerebbero cifre che il post crisi renderebbe inaccessibili.

Ecco perché Lautaro 111 milioni di clausola rescissoria è una cifra che il Barcellona non vorrebbe pagare. Forse neppure potrebbe, perché la crisi, perché la spending review e via discorrendo. Però sul piatto dell'offerta potrebbe mettere contropartite interessanti per l'Inter, pur di arrivare a Lautaro Martinez. Che ha la benedizione di Lionel Messi e anche il placet per sbarcare in Blaugrana degli altri senatori, da Gerard Piqué a Sergio Busquets.

Possibile Griezmann? Antoine Griezmann ha firmato la scorsa estate un contratto con il Barcellona da 17 milioni di euro, che vanno ad aumentare di 1 milione a stagione fino alla scadenza del contratto, più eventuali 2 in caso di vittoria della Champions e altri bonus accessori per Liga e altri obiettivi personali e non. Una cifra che l'Inter, che ha detto no a 8 milioni a stagione richiesti da Lautaro, non vuole pagare. E' questo lo scoglio più grande: l'ex Atletico Madrid, inoltre, ha un contratto ora in essere fino al 2024 e l'Inter non potrebbe neanche mettere sul piatto della bilancia l'ipotesi di spalmarlo.

Il Barça è pronto a cedere il francese La novità che arriva però dalle segrete stanze di Barcellona è che il club del presidente Bartomeu non direbbe di no a una cessione di Antoine Griezmann. Anche per arrivare a Lautaro Martinez, perché l'età del reparto avanza ed eccezion fatta per Ansu Fati, gli altri sono sul mercato, Ousmane Dembelé compreso. Il Toro ringiovanirebbe il reparto, dunque discutendo di cifre e dettagli, lo scambio non sarebbe un'ipotesi di fantamercato. C'è un però grande come una casa, da considerare. L'ingaggio di Griezmann. Lì inizia e finisce la storia. A meno che il francese non decida che la sua inizierà presto altrove.