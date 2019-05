Barça ipoteca la finale: Suarez&Messi stendono il Liverpool, finisce 3-0

© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona stende il Liverpool e ipoteca la finale Champions: al Camp Nou finisce 3-0 per i catalani, in una gara aperta ma il cui risultato, fin troppo netto, lascia davvero pochi dubbi. A segno Luis Suarez nel primo tempo, doppietta di Lionel Messi nella ripresa. Ora tocca ad Anfield: lo stadio di casa del Liverpool, dove si giocherà martedì prossimo la gara di ritorno, è la principale speranza per la squadra di Jurgen Klopp di ribaltare il pesante risultato rimediato stasera in casa di Ernesto Valverde.

Barcellona-Liverpool 3-0 (26' Suarez, 74' e 82' Messi)

L'URUGUAIANO RITROVA IL GOL -

Proprio contro il "suo" Liverpool, il pistolero Suarez rompe il ghiaccio con la Champions League. A secco in questa edizione della competizione, l'ex di turno apre le marcature al 26' con un gol in spaccata aerea perfetta su cross di Jordi Alba.

REAZIONE REDS -

I ragazzi di Jurgen Klopp incassano come meglio non potrebbero, a livello di gioco. Chiudono in attacco il primo tempo e soprattutto aprono nello stesso modo il secondo, quando è un grandissimo ter Stegen a tenere a galla il Barcellona.

POI ARRIVA MESSI -

La legge del più forte, però, non ammette repliche. A un quarto d'ora dalla fine sale in cattedra Lionel Messi, che ribadisce in rete una palla spedita sulla traversa proprio da Suarez. Otto minuti dopo, è ancora Messi, questa volta su calcio di punizione perfetto per potenza e precisione. Nulla da fare per Alisson e anche per Cristiano Ronaldo, che nel weekend contro l'Inter aveva segnato il gol numero 600 in carriera coi club. Il secondo gol di Messi vale cifra tonda anche per la Pulga, che nel finale non capitalizza, per troppa generosità, un contropiede che sarebbe potuto valere il 4-0. Clamoroso, pochi minuti dopo, l'errore di Dembelè a tu per tu con Alisson.