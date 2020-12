Barça-Juve, Koeman su Pjanic: "Deve adattarsi a un gioco diverso. Mai avuto dubbi su di lui"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus dell'utilizzo centellinato di Miralem Pjanic in Liga, rispetto alla Champions dove è titolare: "Credo che sia una casualità. Il suo ruolo al Barcellona è diverso rispetto alla Juventus, noi giochiamo in modo differente, vogliamo pressare di più. Paga il fatto che sia arrivato tardi, ma non ho mai avuto dubbi su Pjanic. Ho tanti centrocampisti e le mie scelte sono fatte per il bene della squadra".