Barça-Juve, Pirlo si affida alla strana coppia: Arthur-McKennie, il duo con meno minuti insieme

Le previsioni della vigilia dicevano Arthur e Rabiot a centrocampo. Le scelte di Andrea Pirlo, dopo la lettura delle formazioni ufficiali di Barcellona-Juventus, confermano il brasiliano, ma al suo fianco ci sarà Weston McKennie. La strana coppia, per provare a espugnare il Camp Nou e centrare un complicatissimo primo posto nel girone di Champions League.

161 minuti. Sono quelli disputati finora insieme in questa stagione da Arthur e dal compagno statunitense, spalmati su 5 partite, di cui appena 2 (con Spezia e Ferencvaros) da titolari. È la coppia meno “affiatata”, almeno minuti in campo alla mano, tra quelle possibili nelle tante variabili del centrocampo della Juve. Detto che Bentancur e Rabiot si conosco per aver condiviso già lo spogliatoio nello scorso campionato, Arthur ha finora giocato 237 minuti in compagnia del primo e 310 col francese. Quanto a McKennie, fin qui per lui 294 minuti in campo di Bentancur e 169 assieme a Rabiot.