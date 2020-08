Barça, Koeman su Messi: "Parlerò con lui come con gli altri. Cosa gli dirò? Sono cose private"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione quale nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha affrontato anche il tema legato al futuro di Leo Messi: "Non so se sia da discutere se voglia restare o no. E' il miglior giocatore del mondo, lo vuole qualsiasi squadra del mondo. Sono felice di lavorare con lui: vince le partite, sono contentissimo se vuole restare. Ha un contratto, però, è un giocatore del Barcellona ma è chiaro che ci parlerò da oggi: è il Capitano e parlerò con lui e con altri giocatori. Nel caso di Messi spero che resti qui anni. Quello che ci diremo è una questione privata. Quel che pensa del Barcellona, come vuole continuare... Certo, queste sono cose di cui parleremo ma ancora una volta, ha un anno di contratto ed è un giocatore del Barcellona. Ogni squadra del mondo e ogni allenatore lo vorrebbe".