Barça, la frecciata di Pjanic: "Bello ritrovare la Juve, ho sempre amato vincere allo Stadium..."

Il sorteggio di ieri dei gironi di Champions League ha messo subito il Barcellona di Miralem Pjanic nello stesso gruppo della sua ex squadra, la Juventus. Uno scherzo del destino che il giocatore bosniaco ha commentato sul suo profilo Instagram: "Sarà una bella emozione tornare a Torino. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Stadium. Non vedo l'ora di rivedervi presto. Il gruppo che ci è toccato è duro, ma la Champions League non è per quelli a cui piacciono le cose semplici".