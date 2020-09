Barça, le conseguenze della permanenza di Messi: perdono quota Lautaro e Wijnaldum

Il quotidiano 'Marca' oggi in edicola parla delle conseguenze che avrà sul mondo Barcellona l'annuncio di ieri di Leo Messi. L'attaccante argentino, in una intervista a 'Goal.com', ha annunciato la sua permanenza forzata nel club catalano, dichiarazioni che cambiano radicalmente le strategie di mercato del club.

Il Barcellona infatti, dal punto di vista economico, non naviga in buone acque e solo l'addio di Messi, che avrebbe portato e soldi e liberato il club dell'ingaggio del giocatore più pagato nel mondo del calcio, avrebbe liberato fondi necessari da investire sul mercato. Adesso, invece, sarà per il Barça quasi un mercato a costo zero e perdono quota nomi come quello di Lautaro Martinez dell'Inter, Georginio Wijnaldum del Liverpool e Memphis Depay. Per quest'ultimo, la trattativa è comunque in corso forte anche della volontà del giocatore di lasciare l'OL per accasarsi al Barça.