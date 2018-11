Barça, Malcom: "Gol all'esordio in Champions: notte indimenticabile"

"Il Barcellona è un sogno che ho fin da bambino. Debuttare segnando un gol in Champions League è qualcosa che resterà nella mia memoria". Intervistato nella pancia di San Siro dopo il pareggio contro l'Inter, Malcom evidenzia la sua soddisfazione per il gol del momentaneo vantaggio blaugrana. "Festeggerò stasera con la mia famiglia - riporta Mundo Deportivo -. Il mio sogno sta iniziando, voglio fare la storia. Devo ringraziare tutto il gruppo per avermi dato fiducia. Di certo, però, voglio giocare di più e mi alleno ogni giorno per dimostrare di poter far parte di questa squadra. Niente nella mia vita è stato facile".