Barça, Setien e la Champions: "Pensiamo solo al Napoli. Giusto che si giochi in casa nostra"

Quique Setien, allenatore del Barcellona, commenta così il sorteggio di Champions League dei suoi, concentrandosi in particolare sul ritorno degli ottavi contro il Napoli, dopo che l'andata - al San Paolo - era terminata 1-1: "Non avevo troppe aspettative per quanto riguarda il sorteggio. Per il momento penso che sia importante soprattutto concentrarsi sulla partita con il Napoli, è lì la chiave. Sappiamo che potremo giocare a casa nostra, e lo ritengo giusto", le sue dichiarazioni riportate dalla UEFA.