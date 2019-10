Barça spento e ottima Inter. Al Camp Nou è 0-1 all'intervallo

Fonte: dall'inviato al Camp Nou, Barcellona

Bellissimo primo tempo fra Barcellona e Inter che per il momento premia gli uomini di Conte, avanti grazie alla rete di Lautaro Martinez in apertura.

Parte a razzo l’Inter, per nulla intimorita dalla maestosità del palcoscenico. E dopo 2 minuti di gioco i ragazzi di Conte sono già in vantaggio. Serie di rimpalli a centrocampo, con Alexis Sanchez che riesce in qualche modo a servire profondo Lautaro Martinez. Il Toro è bravo a reggere su Lenglet, mettere il corpo avanti all’ex Siviliga e battere in spaccata Ter Stegen sul secondo palo. Camp Nou ammutolito e delirio per gli oltre 1000 tifosi nerazzurri assiepati in alto, dalla parte opposta dello stadio.

Il Barça, colpito ma non certo affondato, prova a reagire. I primi squilli sono di Griezmann, mentre al 10’ si accende la stella più attesa, ovvero Leo Messi. Un tunnel a centrocampo che infiamma il Camp Nou e regala un po’ di entusiasmo alla squadra. Al 15 Griezmann spara alto di testa su cross di Sergi Roberto, al 19’ stessa sorte per un tiro di Busquets dal limite. L’Inter però dimostra di essere sul pezzo, attenta e quadrata, e prova a far male con delle ripartenze veloci che forse non avevamo ancora visto quest’anno. E quasi sempre queste nascono da triangolazioni fulminee fra Sensi, Brozovic, Sanchez e Barella. E proprio l’ex Cagliari si prende le luci dei riflettori al 19esimo: salta Messi con una sorta si sombrero, prende velocità e fa ammonire Pique per una scivolata ai limiti.

E Messi? Al 25’ impegna Handanovic con un tiro da fermo. Al 44esimo si fa parare una punizione senza grossi problemi. Ma i rischi maggiori per l’Inter, che fra il 37’ ed il 40’ spreca due ottime palle gol con Lautaro e Sensi, arrivano a pochi secondi dall’intervallo, con Arthur che penetra in area e calcia sfiorando di pochissimo la traversa. E dopo 45’ il risultato non si muove più dallo 0-1.