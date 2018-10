Barça, Valverde avverte: "Con l'Inter è vietato rilassarsi prima della fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ci tocca giocare senza Messi, ne avvertiremo la mancanza. Abbiamo il nostro stile e lo riproporremo in maniera differente perché quello che ha Messi non lo ha nessuno. Daremo il massimo". Anche a Rai Sport, Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla del peso specifico dell'assenza della Pulce argentina nel match di stasera contro l'Inter, una sfida nella quale i blaugrana dovranno rimanere concentrati anche oltre il 90': "Inter pericolosa negli ultimi minuti? E' in dettaglio da tenere presente, sappiamo che non possiamo rilassarci fino al triplice fischio - spiega il Txingurri -. Con l'Inter, come successo con Tottenham, Samp e Milan, si lotta fino alla fine", le parole riportate da fcinternews.it.