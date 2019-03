© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul futuro di Ivan Rakitic direttamente da AS. Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, avrebbe infatti posto una condizione necessaria per il rinnovo con il club blaugrana, avvenuto lo scorso febbraio: la permanenza del centrocampista croato, accostato ormai da tempo alo mercato dell'Inter. Nonostante l'arrivo di Frenkie de Jong - e le conseguenti voci su una possibile partenza dello stesso Rakitic - Valverde come avvenuto anche l'estate scorsa intende bloccare la partenza del giocatore vice campione del Mondo.