Fonte: fcinternews.it

© foto di Imago/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Sport, Eric Abidal, direttore dell'area tecnica del Barcellona, ha parlato anche della possibilità di tesserare Olivier Giroud durante il mercato invernale in sostituzione dell'infortunato Luis Suarez, out per 4 mesi. Il manager blaugrana ha confermato l'interesse catalano per l'attaccante francese, cercato in Italia anche da Inter e Lazio: "C'erano diversi giocatori sul nostro taccuino, ma non c'è mai stato un accordo con nessuno di loro. Abbiamo solo preso informazioni. Non abbiamo valutato solo Bakambu, ma anche altri attaccanti in questa lista. Parliamo di Giroud, Llorente, Aubameyang... Alla fine, la decisione sportiva che è stata presa, penso che sia stata la migliore per il club".