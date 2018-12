Barcellona, affare a zero: è Rabiot il primo colpo della nuova stagione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Barcellona ha già messo a segno il primo colpo per la prossima stagione. Un colpo ad effetto, a parametro zero e per questo ancora più prezioso. Si tratta di Adrien Rabiot, ormai ufficialmente epurato dal Barcellona. “Ha deciso di non rinnovare, andrà via da svincolato e farà panchina fino a giugno”, ha detto il direttore sportivo dei parigini. Il giocatore ha rifiutato di rinnovare il contratto in scadenza, preferendo andare via a parametro zero e sposare il progetto blaugrana. La Juventus ci ha provato, così come le milanesi, ma il destino sarà al Barcellona. Con buona pace delle pretendenti e, a meno che i catalani non si presentino a gennaio con cash importante per anticiparne l'arrivo, anche di Rabiot. In ogni caso è lui il primo colpo della nuova stagione della formazione blaugrana, che si conferma vigile anche sulle occasioni a costo zero.